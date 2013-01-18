Підпільна мережа продавала спирт через інтернет

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі державної податкової служби в області, зловмисники налагодили нелегальну міжнародну он-лайн торгівлю алкоголем практично у необмежених кількостях.

Правоохоронці з’ясували, що ціни на спирт у гривневому еквіваленті становили від 32 до 50 гривень за літр, в залежності від розміру замовлення. Розрахунки здійснювались на електронні гаманці в міжнародних платіжних Інтернет-системах „Security money” та “Web money”.

В рамках операції „Акциз”, проведеної податковою, зокрема було встановлено, що через Інтернет-магазин, сервери якого знаходились в Німеччині, вони намагались продати покупцю з райцентру Полонне три тисячі літрів етилового спирту невідомого походження.

Перевезення алкоголю по території України відбувалось через службу кур’єрської доставки вантажів. Саме на її складі у Полонному податківці і вилучили алкоголь, що прибув на Хмельниччину з Луганська.

Наразі правоохоронці визначають осіб, причетних до міжнародного організованого злочинного угруповання, покупців спирту та місця його виготовлення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.