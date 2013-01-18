ВіззЕйр та Люфтганза скасували рейси зі Львова через погоду

Сьогодні авіакомпанії «ВіззЕйр Україна» та «Люфтганза» скасували свої рейси „Львів-Венеція” та „Львів-Мюнхен” в зв’язку із несприятливими погодними умовами у Львові.

Про це повідомила УНІАН менеджер з маркетингу ДП Міжнародного аеропорту "Львів” Галина Винарчик.

"Відміна вищевказаних рейсів не пов’язана із функціонуванням аеропорту. Усі інші рейси відбуваються згідно розкладу. Аеропорт працює у звичайному режимі та приймає повітряні судна. Остаточне рішення про посадку приймає капітан повітряного судна”, - поінформувала Г.Винарчик.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з ранку у Львові спостерігався сильний вітер та рясний сніг.

Довідка УНІАН. Станом на сьогодні, з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького здійснюють рейси 12 іноземних та 4 українських авіаперевізники. Кількість міжнародних напрямків – 11 (Москва; Варшава; Відень; Мюнхен; Стамбул; Тімішоара; Дортмунд; Венеція,Мілан, Дубаї, Хургада).

За 2012 рік Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького обслужив близько 600 тисяч пасажирів, що на 94% більше за минулорічні показники.