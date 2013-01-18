Голова МВФ: колапсу вдалося уникнути

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що колапсу світової економіки вдалося уникнути, проте тепер урядам усіх країн світу необхідно звернути увагу на проблеми бізнесу й створити умови для подальшого економічного зростання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ході прес-конференції у Вашингтоні, он-лайн-трансляція якої велася на сайті МВФ.

«Очевидно, колапсу вдалося уникнути, зокрема завдяки політиці, що проводиться центральними банками й владами, переважно розвинених країн світу. Якщо подивитися на єврозону або США - хай в останню мить, але вірні рішення все-таки були ухвалені. Проте розслаблятися дуже рано. Незважаючи на всі позитивні новини, сьогодні необхідно звернути увагу на проблеми бізнесу й створення нових робочих місць... Нам потрібне економічне зростання, щоб створювати нові робочі місця, й нові робочі місця, щоб забезпечити економічне зростання», - зазначила К.Лагард, додавши, що кількість безробітних у світі наближається до позначки в 200 млн осіб, при цьому двоє з п'яти безробітних – молоді люди віком до 24 років.

Вона також окреслила головні завдання економістів у 2013 році. Серед головних цілей єврозони К.Лагард назвала ослаблення монетарної політики для забезпечення стійкого споживчого попиту. Говорячи про США, К.Лагард закликала докласти максимум зусиль для вирішення боргових питань і скорочення розміру боргу США в середньостроковій перспективі.

При цьому основною проблемою економік, що розвиваються, К.Лагард вважає вразливість і залежність від економічної ситуації в розвинених країнах, а також регіональне відокремлення. «Ринкам, що розвиваються, слід сформувати власні буфери для протистояння світовим кризовим явищам», - вважає К.Лагард.

Разом із тим, вона запевнила, що МВФ готовий допомагати урядам у багатьох напрямках, використовуючи при цьому весь арсенал інструментів – від програм кредитування до надання консультаційної та технічної допомоги. «Якщо ви подивитеся на карту, то звернете увагу, що наші команди працюють сьогодні всюди, де є необхідність у допомозі – фінансовій, технічній або консультаційній. У 2013 році МВФ став сильніший і стабільніший у фінансовому сенсі. Ми продовжимо процес зміцнення як власної фінансової стійкості та спроможності, так і фінансової підтримки держав-членів фонду», - запевнила К.Лагард.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня ц.р. в Україну прибуває місія МВФ для початку переговорів за новою програмою stand-by. Орієнтовно місія пробуде в країні до 12 лютого.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту stand-by обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. В 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. із метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

У середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії фонду в Україну в другій половині січня 2013 року. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 року, проте був відкладений.