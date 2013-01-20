Севастополець прийшов до супермаркету з гранатою і вимагав 2 мільйони

У Севастополі до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що перебуває в одному з магазинів міста та має при собі гранату, яку підірве у разі невиплати йому 2 млн грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, хулігана затримали. Ним виявився 28-річний місцевий житель.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.