Комісія встановила причину вибуху на донецькій шахті

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на територіальне управління Держгірпромнагляду в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що комісія з розслідування зробила висновки обставин і причин аварії, яка сталася 3 січня 2013 року на ПАО «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу».

Експертна комісія кваліфікувала аварію як раптовий викид вугілля і газу інтенсивністю близько 540 тон вугілля, при цьому виділилось понад 11 тис. кубічних метрів метану.

«Виникненню викиду сприяло порушення технології ведення прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів по параметрах акустичного сигналу, внаслідок чого не було спрогнозовано небезпечну за викидом зону, - йдеться у висновках комісії. - Також його виникненню сприяла неправильна класифікація загазованості вироблення в другу зміну 30 грудня 2012 року, внаслідок чого не було виконано своєчасний перехід на проведення вироблення буропідривним способом в режимі хитного підривання».

Причиною раптового викиду вугілля і газу, за висновками комісії, став «вплив виконавського органу комбайна на вуглепородний масив в зоні геологічного порушення, активного по газодинамічних явищах».

Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» вранці 3 січня під час підготовчих робіт конвейєрного штреку лави, виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.

У момент події під землею працювали 300 чоловік, з них на аварійній ділянці - 4 людей. Один гірник вибрався самостійно, тіло одного шахтаря було одразу знайдено рятувальниками. Тіла два інших гірників були знайдені увечері 5 січня.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей) КК України.

Слідство проводять органи міліції. Кіровська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.