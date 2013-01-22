Свободівець вимагає від СБУ ліквідувати антидержавні організації в Одесі

Народний депутат, голова Одеської обласної організації ВО «Свобода» Павло Кириленко спрямував до обласних управлінь СБУ та МВС депутатське звернення з вимогою негайно припинити діяльність прокремлівських організацій антидержавного спрямування, фінансованих з-за кордону, які погіршують криміногенну ситуацію в Одесі, порушують спокій громадян, провокують масові конфлікти та сутички, підривають національну безпеку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської облорганізації ВО «Свобода», П.Кириленко вказав, що це організації «Молодьожноє єдінство», «Колокол», «Дозор», «Славянскоє єдінство» та пов’язані з ними структури.

Депутат пропонує притягнути до відповідальності організаторів та керівників цих організацій.

Крім того, П.Кириленко вимагає забезпечити порядок в місті 22 січня під час святкових заходів, присвячених Дню Соборності України, оскільки вищезазначені організації заявили, що перешкоджатимуть їх проведенню.

У зверненні «свободівець» звертає увагу на особу лідера «Молодьожного єдінства» Антона Давидченка. «Керівник «Молодьожного єдінства» Антон Давидченко в якості керівника іншої прокремлівської організації «Колокол» був одним з організаторів безладів та провокацій біля Одеської кіностудії під час візиту в місто 12 квітня 2012 р. і зустрічі з городянами лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока. Напередодні Давидченко через ЗМІ закликав до силової протидії візиту лідера ВО «Свобода». В день зустрічі група молодиків з кількох антиукраїнських організацій, таких як «Славянскоє єдінство», «Дозор», «Колокол» та інш. на чолі з Давидченком намагалася прорватися до залу кіностудії, де проходила зустріч. Вони пошкодили двері кіностудії, тобто державне майно. Крім того, вказані особи вчиняли групове порушення громадського порядку та намагалися внаслідок своїх хуліганських дій перешкодити законній діяльності ВО «Свобода». Але жоден з організаторів та учасників вказаних правопорушень не був притягнутий до відповідальності, на відповідну заяву відповіді досі не отримано», - зазначив П.Кириленко.

Він просить відкрити кримінальне провадження і почати досудове розслідування за фактами вчинення «Давидченком Антоном Володимировичем, 1985 р.н. та групою присутніх з ним осіб біля входу в Одеську кіностудію 12 квітня 2012 р. злочинів, передбачених ст. ст. 170 (перешкоджання законній діяльності політичної партії), 194 (умисне пошкодження майна), 293-296 (групове порушення громадського порядку, масові заворушення, заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, хуліганство), 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів), 341 (захоплення державних будівель), 346 (погроза щодо громадського діяча-керівника політичної партії)».