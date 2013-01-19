«Свобода» вважає, що конкурс Табачника спрямований на витіснення української мови

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Волинської обласної організації ВО «Свобода».

Волинська організація «Свободи» вимагає відмовитися від проведення цього конкурсу на території Волинської області, оскільки вважає його таким, що сприяє русифікації підростаючого покоління та витісненню української мови.

В «Свободі» зазначають, що заявка на участь у конкурсі нагадує звіт з упровадження російської мови у школах України. «Так, у документі, який потрібно подати організаторам конкурсу, і який можна завантажити на сайті, необхідно, з-поміж всього іншого, вказати загальну кількість учнів у школі, скільки з них у кожному класі погодилося взяти участь у конкурсі, а також прізвище та контакти особи, відповідальної за проведення конкурсу «Лукомор’я» у кожному навчальному закладі», - зазначається в повідомленні.

Крім того, за участь у конкурсі з популяризації російської мови кожний учасник має переслати оргкомітету, який розташований у місті Луганськ, по 14 грн, додали у «Свободі».

Між тим, наголошують в партії, жодних ініціатив, спрямованих на підтримку та утвердження української мови з боку міністерства, очолюваного Д.Табачником, немає. «Свобода» нагадує, що навпаки, 25 жовтня 2010 року Д.Табачник підписав указ, «яким фактично позбавив державної підтримки міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика».

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«Волинська обласна організація ВО «Свобода» вважає, що всеукраїнський конкурс із російської мови «Лукомор’я» в умовах нинішньої політики правлячого блоку Партії регіонів та комуністів є відновленням русифікації, тому йому не місце на території області»,- підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2012 року Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України видало наказ №1378 про проведення Всеукраїнського конкурсу з російської мови «Лукомор’я» серед учнів 2-11 класів.

У Правилах зазначається, що конкурс “Лукомор’я” проводиться з метою популяризації серед учнівської молоді знання мов, активізації та актуалізації вивчення російської мови в навчальних закладах; підвищення рівня знань з російської мови; розвитку дослідницьких здібностей учнів; підтримки та підвищення ефективності роботи вчителів російської мови”.

Основними завданнями конкурсу є, зокрема, підвищення інтересу учнів до вивчення російської мови та культури; поглиблення та структурування знань учнів з російської мови; створення підґрунтя у підготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови; залучення широкого кола сільської молоді до активної участі в інтелектуальних змаганнях з російської мови; активізація позакласної та позашкільної роботи з вивчення російської мови тощо.