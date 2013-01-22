На Херсонщині вибух зрівняв будинок з землею: уламками завалило жінку

Як повідомляє прес-служба Територіального управління МНС у Херсонській області, сьогодні о 12.07 на пульт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 17 надійшло повідомлення від чергового служби 103 про вибух, що стався в приватному будинку у Новій Каховці. О 12.12 за вказаною адресою прибув пожежно-рятувальний підрозділ. Будинок був повністю зруйнований.

Рятувальники, оглянувши місце події, виявили на подвір'ї під руїнами 75-річну власницю будинку. Жінка знаходиться в реанімаційному відділенні міської лікарні у важкому стані.

Зі слів свідків встановлено, що в даному будинку ніхто не жив. Власниця, проживаючи постійно за іншою адресою, лише іноді навідувалась у будинок.

На місце події направлено вибухотехнічну лабораторію УМВС м. Херсон.

Причина вибуху та збитки встановлюється.