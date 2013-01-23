АМК зобов’язав МОЗ припинити антиконкурентні дії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Антимонопольного комітету України, Комітет встановив, що міністерство штучно обмежило конкуренцію на ринку послуг з навчання медичних працівників, які після його проходження отримують право здійснювати медичні (перед- та післярейсові) огляди водіїв транспортних засобів. Таке навчання відбувається раз на три роки.

Як показало розслідування, до січня 2010 року існував відповідний порядок, який передбачав проведення зазначеного навчання при наркологічних закладах.

Після цього, спільним наказом МОЗ та МВС до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів були внесені зміни, внаслідок чого згаданий порядок був скасований.

Натомість, відповідно до наказу, організовувати та контролювати процес навчання стало ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ.

Комітет визнав такі дії порушенням конкурентного законодавства та зобов’язав МОЗ припинити неправомірні дії.