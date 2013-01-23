В Одесі в приватному будинку знайшли вбитими трьох людей

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як повідомили в міліції, виїхавши на місці події, слідчо-оперативна група Малинівського РВВС виявила в будинку по Виноградній вулиці тіла трьох людей без ознак життя: жінки, 1959 р.н, а також дівчини, 1995 р.н. і хлопця, 1994 р.н. - з ножовими пораненнями.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують обставини і мотиви скоєння злочину, почато розшукові заходи.