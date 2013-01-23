Павличенко-старший має одну відповідь на всі запитання прокуратури

Дмитро Павличенко, засуджений Голосіївським райсудом Києва за звинуваченням у вбивстві судді Сергія Зубкова, на судовому засіданні під час розгляду його апеляції на вирок відмовився відповідати на всі питання представників держобвинувачення.

«Я на всі питання прокуратури вже не раз відповідав, тому не бачу сенсу і далі відповідати. На всі питання прокуратури я відповідатиму тільки: «Свободу Павличенкам, фальсифікатора за грати», - сказав Д.Павличенко, додавши при цьому, що на питання суду він готовий давати відповіді.

Як передає кореспондент УНІАН, у своїх довільних пояснення на підтримку апеляційної скарги Д.Павличенко вчергове наголосив, що ані він, ані його син Сергій Павличенко до злочину, у скоєнні якого їх звинувачують, не причетні.

«Немає мотиву злочину, жодний із свідків нас не впізнав. Усі факти прокуратури спотворені, сфабриковані і перекручені», - наголосив Д.Павличенко.

Як повідомлялося, 21 березня 2011 року був убитий суддя Шевченківського районного суду Києва Сергій Зубков. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.

2 жовтня 2012 року Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок, згідно з яким Д.Павличенка було засуджено до довічного ув’язнення, а його сина Сергія - до 13 років позбавлення волі.

Акції на захист сім'ї Павличенків пройшли в різних містах України, а також за її межами. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги Павличенків на вирок.

У своїй скарзі на вирок батько і син Павличенки, зокрема, просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого прокуратури столиці, який, за їх твердженням, фальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.