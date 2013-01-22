Павличенки просять Пшонку порушити справу проти слідчого

Про це йдеться у заяві Д.Павличенка про злочин, копію якої передано агентству УНІАН.

Як ідеться у зверненні до генпрокурора, під час відкритих судових засідань “за обвинуваченням мене та мого сина в убивстві судді Зубкова... були встановлені кричущі факти фальсифікації кримінальної справи відносно нас слідчим Рибкою Г.І.”.

Як зазначає Д.Павличенко, потерпілий Наумець заявив, що не впізнав “ні Павличенка Д.О., тобто мене, ні Павличенка С.Д., тобто мого сина, як осіб, що вчинили вбивство, але слідчий примушував його заявити, що він впізнає мене як особу, яка була на місці злочину, тобто на місці вбивства судді”.

Д.Павличенко наголошує, що потерпілий у суді заявив, що на нього чинився психологічний тиск з боку слідчого, через що він був змушений підписати протокол, вказані відомості у якому не відповідають дійсності.

На переконання Д.Павличенка, наведені в його заяві на ім’я В.Пшонки факти свідчать про вчинення слідчим київської прокуратури Рибкою Г.І. злочину, який передбачено кількома статтями Кримінального кодексу України. А отже, автор заяви просить В.Пшонку “невідкладно, але не пізніше 24 годин після отримання цієї заяви, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування”.

Як відомо, 23 січня об 11.00 Апеляційний суд Києва продовжить розгляд апеляційної скарги батька та сина Павличенків та їхніх адвокатів на вирок Голосіївського районного суду столиці.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

По всій Україні пройшли акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. Суд зобов’язав Управління Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області 23 січня об 11.00 доставити підсудних до Апеляційного суду для допиту і дослідження матеріалів справи у частині показів засуджених, які вони надавали у суді першої інстанції.