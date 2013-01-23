У Львові обледеніле дерево покалічило двох людей

Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко.

Він розповів, що в місті Львові по вул. Лукаша на маршову сходову клітку, яка знаходиться на території „Парку студентів” студентського містечка НУ „Львівська Політехніка”, впало дерево, внаслідок чого постраждали двоє студентів цього університету — хлопець та дівчина 1993-го та 1992-го років народження. Потерпілих із травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню. За допомогою спеціального обладнання бійці МНС розрізали та прибрали дерево.

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“За минулу добу силами 22 оперативно-рятувальних відділень у Львівській області проведено роботи по зрізанню провислих гілок дерев та розчищенню проїжджих частин доріг від 327 повалених дерев”, - зазначив П. Василенко.

Також він поінформував, що минулої доби у Львові по вул. Залізняка, 36 на автомобіль Volkswagen Jetta впало дерево. За допомогою спеціального обладнання рятувальники здійснили порізку дерева та вивільнили автомобіль. Також 23 січня у Львові по вул. Винниця дерево впало на проїжджу частину. За допомогою спеціального обладнання працівники МНС здійснили порізку дерева та розчистили проїжджу частину.