У Києві відрізали світло у 700 приватних будинках, «вибиваючи» борги

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді, посилаючись на інформацію мешканців знеструмлених будинків.

У повідомленні зазначається, що “таким чином «Київенерго» 12-ту добу намагається «вибити» з боржників борги”.

«Компанія використовує мороз для того, щоб вибити борги з киян, і чхати вона хотіла на те, що це незаконно. Сьогодні це 700 приватних будинків, а якщо влада не відреагує на такі дії, то завтра це будуть 700 тис. будинків Києва», - заявила лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді Тетяна Меліхова.

У прес-службі “Київенерго” УНІАН підтвердили відключення споживачів на Осокорках і пояснили ситуацію тим, що компанія має договір про постачання електроенергії з товариством «Межозерний», а не з кожним конкретним його членом, і станом на 23 січня 2013 року кооператив має заборгованість перед ПАТ «Київенерго» за спожиту електроенергію в сумі 97 тис. грн.

В енергокомпанії наголосили, що відповідно до ПКЕЕ (правил користування електричною енергією - УНІАН), споживач зобов'язаний оплачувати обсяг спожитої електроенергії.

Крім того, в компанії зазначили, що ще у лютому 2012 року фахівці «Київенерго» виявили факт втручання у роботу приладу обліку електроенергії з боку споживача. Це було зафіксовано актом порушення, на підставі якого було визначено обсяг недорахованої електроенергії та сума завданих споживачем збитків (216,2 тис. грн). Упродовж 2012 року товариство частково погасило ці збитки, однак станом на сьогодні невідшкодована сума становить 92,8 тис. грн.

“Згідно з ПКЕЕ, компанія завчасно і неодноразово повідомляла керівництво товариства про припинення енергопостачання у випадку подальшого накопичення боргів. Зрештою енергопостачання було припинене у грудні 2012 року. Після цього з боку споживача було кілька спроб повторно несанкціоновано підключитися”, - зазначили в «Київенерго».

Наразі, за інформацією прес-служби компанії, борг не погашено, через що енергопостачання не відновлено. Також у «Київенерго» зауважили, що відключені будинки - це дачі, в яких господарі в основному живуть в літній період, а взимку там проживають лише одиниці.