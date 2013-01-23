В Україні можуть заборонити купувати алкоголь після 22:00

Відповідний проект закону “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу, споживання та реклами пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв” зареєстрований у ВР народним депутатом від фракції “Свобода” Михайлом Головком.

Законопроект передбачає заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічну частину доби з 22 до 8: 00, а також підвищує вік, з якого дозволяється продаж особі пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв – до 21 року. Крім того, вводиться обмеження видачі кількості ліцензій на торгівлю алкоголем, а саме одна ліцензія на двадцять тисяч населення в населеному пункті.

Законопроект передбачає віднесення пива до алкогольних напоїв. Зазначений законопроект розширює перелік місць, в яких забороняється продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Зокрема, це місця, визначені органами місцевого самоврядування; в радіусі менше ніж 300 метрів від загальноосвітніх навчальних закладів; у дрібнороздрібній торговельній мережі; у малих архітектурних формах площею менш ніж п’ятдесят кв. м; на території автозаправних станцій; в межах населеного пункту. Законопроект забороняє продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які не досягли 21 року; особам, які перебувають у нетверезому стані; у борг чи під заставу; а також жінкам з видимими ознаками вагітності.

Законопроект встановлює також заборону споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у закладах торгівлі (крім спеціально відведених місць); на вулицях, у парках, скверах; у під’їздах, у підвалах, на дахах жилих будинків; на будівельних майданчиках, у місцях, де ведеться будівництво. Також законопроект зобов’язує власників громадських місць встановлювати спеціальні знаки заборони вживання алкоголю.

Крім того, законопроект передбачає посилення адміністративної відповідальності (збільшення розміру штрафів) за правопорушення пов’язані із продажем алкогольних напоїв та їх споживанням – зокрема за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами; виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення; виготовлення, придбання, зберігання або реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів; розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу у громадських місцях у нетверезому вигляді; розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві; доведення неповнолітнього до стану сп’яніння.

Законопроект вносить зміни до Закону України «Про рекламу» стосовно заборони спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються пиво і алкогольні напої. Також законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за систематичний (тричі за рік або частіше) продаж алкогольних або слабоалкогольних напоїв або пива (крім безалкогольного) особам, які не досягли 21-річного віку шляхом доповнення Кримінального кодексу України статтею 304-1. Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у заборонений законом час шляхом доповнення Кримінального кодексу України статтею 304-2.

Підсудність вказаного злочину пропонується віднести до компетенції слідчих органів внутрішніх справ України.