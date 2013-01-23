Запорізький суддя «наколядував» десять тисяч гривень і сів на п'ять років
22:43, 23 січня 2013Суспільство
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Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив без змін вирок Нікопольського міського суду, який засудив суддю одного з районних судів Запорізької області до п'яти років позбавлення волі.
Запорізький суддя «наколядував» на 5 років з конфіскацією
Як повідомили «Коментарям» у прокуратурі Дніпропетровської області, суддя отримав 5000 і 4800 гривень хабара від двох громадян за прийняття судових рішень на їхню користь (визнання права власності на заставне майно).
Як зазначили в прокуратурі, вирок суду першої інстанції суддею був оскаржений, але державним обвинуваченням доведено, що міра покарання повністю відповідає тяжкості вчиненого злочину та особистості засудженого.
Суддя засуджений за ч.2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі) до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах і в органах судової влади строком на 3 роки з конфіскацією майна.
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