Начальник міського управління блефував, щоб отримати хабара

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що посадовець запропонував жінці за 2,3 тис. грн посприяти відстроченню торгів, хоча це питання до його компетенції не належало, й жодних намірів цього робити, як з’ясувалося, він не мав.

У липні 2012 року у центрі міста співробітники СБУ спільно з обласною прокуратурою затримали правопорушника «на гарячому» під час одержання хабара.

Згідно з вироком Корольовського районного суду Житомира, колишнього посадовця визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 (шахрайство) і ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, та засуджено до 1,5 року обмеження волі з позбавленням права займати атестовані посади в органах юстиції терміном 1 рік і зі штрафом у розмірі 250 мінімумів доходів громадян.

Вирок суду набрав законної сили.