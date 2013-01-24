Рецидивіст поранив ножем трьох міліціонерів

У Маріуполі (Донецька область) учора, 23 січня під час затримання рецидивіста дістали поранень троє працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що в ході операції із затримання раніше засудженого 37-річного чоловіка, який був оголошений у розшук за здійснення крадіжки, працівники міліції дістали ножові поранення.

Тілесні ушкодження у вигляді колото-різаних ран кінцівок дістали офіцери міліції (1989, 1986, 1980 років народження).

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків).

Зловмисника затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, де надає свідчення. Судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Слідство проводиться органами міліції. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Приморського району Маріуполя.