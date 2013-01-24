Чиновниця Національної радіокомпанії погоріла на хабарі
20:40, 24 січня 2013Суспільство
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Київські правоохоронці затримали одного із керівників Національної радіокомпанії України під час одержання хабара у 142 тис. грн.
Свою винагороду чиновниця визначила в розмірі 60% вартості комерційної реклами
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Посадовець одержала від підприємця гроші за сприяння у щоденному розміщенні реклами його продукції, а не один раз в місяць, як це передбачено умовами договору.
Свою винагороду вона визначила в розмірі 60% від вартості комерційної реклами.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України столичною міліцією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Києва.
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