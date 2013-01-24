Чиновниця Національної радіокомпанії погоріла на хабарі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Посадовець одержала від підприємця гроші за сприяння у щоденному розміщенні реклами його продукції, а не один раз в місяць, як це передбачено умовами договору.

Свою винагороду вона визначила в розмірі 60% від вартості комерційної реклами.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України столичною міліцією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Києва.