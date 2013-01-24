На Київщині горів газорозподільний пункт
22:08, 24 січня 2013Суспільство
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У місті Бровари Київської області ліквідовано пожежу на газорозподільному пункті, який знаходиться на території асфальтного заводу ПрАТ «Броварське ШБУ 50».
У Броварах ліквідовано пожежу на газорозподільному пункті / Фото : provse.te.ua
Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформація про займання на цьому об’єкті надійшла сьогодні об 11.00 до оперативно-диспетчерської служби Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.
Встановлено, що під час проведення регламентних робіт був пошкоджений газопровід діаметром 50 мм, через що і виникло займання.
У ліквідації пожежі брали участь два відділення пожежно-рятувальної служби.
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