На Київщині горів газорозподільний пункт

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформація про займання на цьому об’єкті надійшла сьогодні об 11.00 до оперативно-диспетчерської служби Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

Встановлено, що під час проведення регламентних робіт був пошкоджений газопровід діаметром 50 мм, через що і виникло займання.

У ліквідації пожежі брали участь два відділення пожежно-рятувальної служби.