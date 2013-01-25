Експерт: «Нафтогаз» – це нонсенс і пережиток радянського часу

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в ході круглого столу «Економіка України – 2013: прогноз» висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«НАК (НАК «Нафтогаз України») – це нонсенс і пережиток радянського часу. Це підприємство, яке можна сміливо виводити на приватизацію, – якщо не виходить, то дробити і потім виводити на приватизацію, а питання тарифів вирішувати потім через Антимонопольний комітет - але не постійно дотувати. Треба перейти до нормальних тарифів, не можна жити трошки в ринковій економіці», - сказав О.Устенко.

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При цьому він звернув увагу, що питання ціни і кінцевого покупця залишається відкритим. «Зрозуміло, є проблема: хто купить і за якою ціною. Зрозуміло, що ринок поганий, і інвестори налякані, і ціна буде поганою, але питання в тому, чого ми хочемо добитися – тримати підприємства чи збільшити частку приватного капіталу на ринку, незважаючи на те, що ціна може бути гіршою. Проте масштабна приватизація дасть можливість оздоровити державні фінанси», - звернув увагу О.Устенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2012 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу». Наприкінці листопада 2012 року компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на розробку плану з реформування компанії.

Метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо оптимальних варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України» за основними напрямами діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу і нафти) в рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЕС за кожним з напрямів.

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21 січня п.р. стало відомо, що НАК «Нафтогаз України» заплатить компанії Ernst&Young 9,995 млн. грн за розробку програми реформування компанії.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.