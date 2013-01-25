Goldman Sachs прогнозує падіння ВВП України

Так повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Московське бюро компанії.

За оцінками Goldman Sachs, український ВВП у IV кварталі 2012 року знизився на 1,8% після 1,3% мінуса у попередні три місяці.

"Макроекономічні фундаменти української економіки погіршали торік через різке зростання дефіциту в зовнішній торгівлі, обсягу виплат урядом своїх зобов'язань, що також росте, і погіршення фіскальної позиції", - зазначає агентство.

"Економіка зараз, швидше за все, в рецесії", - пише Bloomberg.

Агентство нагадало, що останнього разу ВВП України скоротився у 2009 році і став результатом світової економічної кризи, що почалася наприкінці 2008 року.

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Як повідомляв УНІАН, голова українського уряду Микола Азаров прогнозує у поточному році зростання ВВП на 3-4% на тлі прогнозів аналітиків, які очікують збільшення економіки не більш ніж на 2%.

Світовий банк в опублікованому в січні прогнозі оцінив можливе зростання українського ВВП на рівні 2,2% тоді як ЄБРР - близько 1%.

Згідно з Держбюджетом на 2013 рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП – 3,4%, інфляція – 4,8%.

Зростання ВВП України в 2012 році, за даними СБ , становило 0,5%.