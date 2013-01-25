Goldman Sachs прогнозує падіння ВВП України
Одна з найбільших у світі інвестиційних компаній Goldman Sachs прогнозує зниження валового внутрішнього продукту України у поточному році на 1,8%.
Так повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Московське бюро компанії.
За оцінками Goldman Sachs, український ВВП у IV кварталі 2012 року знизився на 1,8% після 1,3% мінуса у попередні три місяці.
"Макроекономічні фундаменти української економіки погіршали торік через різке зростання дефіциту в зовнішній торгівлі, обсягу виплат урядом своїх зобов'язань, що також росте, і погіршення фіскальної позиції", - зазначає агентство.
"Економіка зараз, швидше за все, в рецесії", - пише Bloomberg.
Агентство нагадало, що останнього разу ВВП України скоротився у 2009 році і став результатом світової економічної кризи, що почалася наприкінці 2008 року.
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Як повідомляв УНІАН, голова українського уряду Микола Азаров прогнозує у поточному році зростання ВВП на 3-4% на тлі прогнозів аналітиків, які очікують збільшення економіки не більш ніж на 2%.
Світовий банк в опублікованому в січні прогнозі оцінив можливе зростання українського ВВП на рівні 2,2% тоді як ЄБРР - близько 1%.
Згідно з Держбюджетом на 2013 рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП – 3,4%, інфляція – 4,8%.
Зростання ВВП України в 2012 році, за даними СБ , становило 0,5%.