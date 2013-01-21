ЄБРР слідом за Світовим банком погіршив прогноз зростання ВВП України

Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР, переданому УНІАН.

«Незначне зростання в 1% можливе в Україні після стагнації 2012 року», - сказано в прес-релізі.

Економіка України, на думку експертів ЄБРР, багато в чому виявилася залежною від складного зовнішнього середовища і внутрішньої політики невизначеності в окремих критичних галузях. «Зниження попиту і ціни на сталь спровокувало падіння у машинобудуванні і виробництві сталі. Завершення великих інфраструктурних проектів у рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» призвело до загального уповільнення будівництва. Крім того, падіння обсягів виробництва було зафіксоване в аграрному секторі після аномально холодної зими, яка прийшла за аномально спекотним літом», - зазначається у прес-релізі ЄБРР.

Економісти банку також відзначили, що пожвавлення споживчого попиту, викликане зростанням реальної заробітної плати, зберегло зростання сектору роздрібної торгівлі, хоча оборот роздрібної торгівлі сповільнився. Разом з тим, невиконаними залишилася низка умов програми кредитування МВФ, зокрема, реформування газового сектору і підвищення комунальних тарифів. Крім того, у 2012 році Національний банк втратив близько чверті валютних резервів через посилення монетарної політики, що триває, відзначили в ЄБРР. «Економіка України дуже вразлива перед ризиками єврозони, і події в ЄС залишатимуться основоположними для зростання країни і економічної стабільності», - стверджується в прес-релізі банку.

У релізі також зазначається, що ЄБРР погіршив прогноз економічного зростання єврозони у 2013 році до 3,1% проти прогнозу у 3,2% в жовтні 2012 року.

«Певні ознаки стабілізації ситуації в єврозоні зменшують вплив ризиків і дозволяють говорити про обережний оптимізм щодо розвитку регіону. Після істотного уповільнення економічної активності у 2012 році економісти ЄБРР чекають помірного зростання цього року», - зазначається у прес-релізі.

Разом з тим, провідний економіст ЄБРР Ерік Берглоф, думка якого також наводиться у прес-релізі, відзначив, що, хоча вперше за довгий час ризики, пов'язані з ситуацією в єврозоні, знижуються, говорити про повне одужання зарано.

За даними ЄБРР, зниження показників експорту, відзначене у другому півріччі 2012 року, сьогодні дещо пом’якшилося. Спостерігається також приплив капіталу. Проте ці чинники поки не посприяли послідовному кредитному зростанню в регіоні.

У зв'язку з цим ЄБРР відзначає своєчасність ухвалення рішення про надання Європейським Центробанком допомоги країнам, що зазнають наслідків кризи, а також про рух у бік створення Європейського банківського союзу.

У прес-релізі також наголошується, що прогнозний показник економічного зростання є середнім для регіону і може варіюватися від країни до країни. Зокрема, прогноз ЄБРР щодо економічного зростання у Польщі понижено до 1,5%, в Угорщині – до 0,1% через значні проблеми у банківському секторі. Економічна ситуація у країнах Балтії залишиться на рівні 2012 року, у Румунії очікується зростання до 1,4%. Істотне зростання, за оцінками ЄБРР, можливе в країнах – сусідах Європи, зокрема, у Туреччині (до 3,7%) і у Росії (до 3,5%).

Як повідомляв УНІАН, раніше ЄБРР прогнозував зростання ВВП України у 2013 році на рівні 4%.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з іноземними інвесторами 18 січня заявив, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2013 році в Україні буде в межах 3-3,5%. Разом з тим, напередодні Світовий банк погіршив свій прогноз стосовно зростання ВВП України до 2,2%. При цьому в експертному середовищі зростання ВВП України чекають на рівні не більш як 2%.