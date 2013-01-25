Експерт каже, що Азарову слід не імпорт заміщувати, а зробити бізнес вільним
Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер розкритикував план уряду щодо імпортозаміщення, зазначивши, що це не перший подібний план за роки Незалежності.
Натомість експерт наголосив, що для оздоровлення економіки необхідно припинити контролювати бізнес.
Про таке він заявив в ефірі «5 каналу».
«Це не спрацює не тільки в 2013 році, це не спрацьовувало ніколи. Питання заміщення імпорту - це питання розвитку країни, спеціально заміщати імпорт неможливо, потрібно робити економіку сильною і конкурентноздатною. А від того, що спеціально і цілеспрямовано сказати: ні, ми будемо забороняти купувати іноземні автомобілі, а робити тільки свої - це досить безглузда ситуація, це значить нас збіднювати, по-перше. А по-друге - це ніколи не вдається. Це моя оцінка подібного плану. Таких планів за 20 років, таких точно, було кілька. Про них забували через день після того, як вони публікувалися», - заявив Пасхавер.
«Потрібно зробити бізнес вільним. Тобто перестати його контролювати», - пояснив експерт.