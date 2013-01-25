Експерт каже, що Азарову слід не імпорт заміщувати, а зробити бізнес вільним

Натомість експерт наголосив, що для оздоровлення економіки необхідно припинити контролювати бізнес.

Про таке він заявив в ефірі «5 каналу».

«Це не спрацює не тільки в 2013 році, це не спрацьовувало ніколи. Питання заміщення імпорту - це питання розвитку країни, спеціально заміщати імпорт неможливо, потрібно робити економіку сильною і конкурентноздатною. А від того, що спеціально і цілеспрямовано сказати: ні, ми будемо забороняти купувати іноземні автомобілі, а робити тільки свої - це досить безглузда ситуація, це значить нас збіднювати, по-перше. А по-друге - це ніколи не вдається. Це моя оцінка подібного плану. Таких планів за 20 років, таких точно, було кілька. Про них забували через день після того, як вони публікувалися», - заявив Пасхавер.

«Потрібно зробити бізнес вільним. Тобто перестати його контролювати», - пояснив експерт.