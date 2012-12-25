Янукович розкритикував закупівлю потягів Hyundai

«Чому, маючи власний прототип швидкісного потягу, кошти вкладали не в налагодження свого серійного виробництва, а в придбання імпортної техніки? Що, нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації до кінця?» - запитав Президент.

При цьому він зауважив, що також не були враховані інтереси українського товаровиробника, української економіки.

Як повідомляв УНІАН, міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

В грудні через різке погіршення погодних умов ці потяги під час руху виходили з ладу. 20 грудня компанія Hyundai принесла вибачення за завдані українським пасажирам незручності при користуванні швидкісними електропоїздами власного виробництва і повідомила про початок робіт з ліквідації несправностей, які в першу чергу пов'язані зі складними зимовими погодними умовами.

24 грудня колишній віце-прем'єр-міністр — міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомив, що фахівці південнокорейського концерну Hyundai усунуть недоробки швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України під брендом «Український експрес», упродовж 2-3 тижнів.

«Hyundai - світова компанія, зараз вони кинули всі сили на виправлення ситуації. Пройде максимум два-три тижні, поки південнокорейські фахівці і працівники нашої залізниці усунуть всі недоліки», - сказав він.

Б.Колесніков також приніс вибачення пасажирам, які постраждали від несправностей цих поїздів.

«Користуючись можливістю, хочу вибачитися перед всіма пасажирами, які постраждали, запізнилися через поломки швидкісних поїздів. Хоча залізниця компенсувала фінансові втрати за квитки, пасажирам від цього не легше», - сказав він.

Б.Колесніков відзначив, що він «пропонував протестувати поїзди під час перегону з Південної Кореї до України».

«Можна було не везти їх пароплавом до Одеси, а прогнати по Транссибу, це було б випробуванням для них і всі ці болячки вилізли б. Але це з нас відповідальності не знімає і залишається лише вибачитися», - сказав екс-міністр інфраструктури.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня 2012 р.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і впродовж 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту та експлуатації.

23 травня ц. р. на той час віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Б.Колесніков, пояснюючи, чому Україна здійснює закупівлі потягів "Хюндай", заявив, що ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, Полтавська обл.) необгрунтовано встановлює діючі ціни на вироблювані потяги.

«Близько 26 млн. дол. коштує крюковський потяг, 29,5 млн. коштує "Хюндай". Зарплата на заводі "Хюндай" – 4 тис. дол., а на заводі Крюкова – 4 тис. грн. Так от, хочу запитати у власників заводу і керівництва, як вони пояснюють цю ціну», - сказав Б.Колесніков.

Він погодився з тим, що необхідно купувати українську продукцію, але не «за будь-яку ціну».

«Ми із задоволенням купимо український, коли цей потяг буде обкатаний повністю і відповідатиме тим параметрам, які задала залізниця. За рівних можливостей ми із задоволенням купимо український потяг, але не за будь-яку ціну», - сказав Б.Колесніков.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.