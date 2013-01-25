В УПЦ пропонують святкувати День Києва 28 липня – в день Хрещення Русі

Про це він повідомив УНІАН, коментуючи указ Президента України про святкування 1025-ліття Хрещення Русі на державному рівні.



За його словами, необхідно відновлювати православні святині, відроджувати Київ як центр православного паломництва, яким він був раніше.«День міста Києва варто було б приурочити не до травневого цвітіння каштанів, а до дня Хрещення Русі. Для Києва День Хрещення став головною подією в його півторатисячній історії. Завдяки йому його називають водохресною купіллю, Йорданом і Єрусалимом наших народів, їхньою першою духовною столицею, центром східнослов'янської православної цивілізації. За значущістю Хрещення Русі можна порівняти хіба що з Великою Перемогою над фашизмом. У цьому унікальність нашого міста, про що ми постійно забуваємо, хоча це величезний, незадіяний ресурс для його розвитку», - переконаний В.Анісімов.

«Є багато красивих міст, але Київ неповторний завдяки своїй історії, і цю неповторність треба зробити доступною. Для цього потрібна державна програма», - вважає В.Анісімов.

Він зазначив, що цього року торжества з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі вирізнятимуться масштабністю.

«День Хрещення Русі – це день народження Руської православної церкви. Сьогодні це свято державне, міжнародне, загальноцерковне. Святкування пройдуть на всіх континентах, у 70 країнах – там, де є парафії і єпархії народженої в Києві Руської православної церкви. Центром торжеств, звичайно, буде Київ», - зазначив В.Анісімов.

За його словами, «духовні свята змінюють народ. Окрім церковних торжеств – служб, хресних ходів, принесення святинь, пройдуть добродійні і просвітницькі акції - фестивалі, виставки, концерти, наукові конференції».

В.Анісімов нагадав про те, що Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» з благословення глави РПЦ, Патріарха Кирила продовжує до кінця лютого збирання ініціатив з підготовки програми святкування 1025-ліття Хрещення Русі в Україні, Росії і Білорусі. Пропозиції можна присилати на електронну адресу info@dkr.kiev.ua

*** Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» з 2007 року проводить щорічні торжества з нагоди цього свята - в Москві, Києві і Мінську.

31 жовтня 2012 року патріарх Московський і всієї Русі Кирило благословив збирання ініціатив і створення міжнародного комітету з підготовки до святкування Дня Хрещення Русі в Україні, Росії і Білорусі.

День Хрещення Русі відзначається 28 липня - в православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).