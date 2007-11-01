Пам`ятник Катерині II наданий Одесі в тимчасове користування

Пам`ятник Катерині II (офіційна назва - Пам`ятник засновникам Одеси) буде переданий на баланс комунального підприємства «Муніципальний музей приватних колекцій ім. Блещунова». Про це повідомив на сьогоднішньому засіданні виконкому Одеської міської ради начальник міськуправління охорони об`єктів культурної спадщини Володимир МЕЩЕРЯКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «поки що фігури Засновників - статуї Григорія Потьомкіна, Платона Зубова, Йосипа Дерібаса і Франца Деволана - перебувають на балансі Одеського історико-краєзнавчого музею, а решта фрагментів пам`ятника, включно з фігурою Катерини II, належать меценатам пам`ятника (членам сім`ї депутата міськради Руслана ТАРПАНА, обраного за списком Блоку Вітренко «Народна опозиція» – УНІАН).

“Скульптури формально надані місту в тимчасове користування”, - підсумував В.МЕЩЕРЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, скульптурна композиція на вшанування засновників Одеси була встановлена 1900 року і знесена в 1920-го. Фрагменти меморіалу зберігаються в історико-краєзнавчому музеї.

На місці, де стояла композиція, в 1965 році було встановлено пам’ятник учасникам повстання на броненосці "Потьомкін". У 2007 році його демонтували і перенесли на Митну площу. На цьому місці в суботу, 27 жовтня, було відкрито пам’ятник засновникам міста, центральною фігурою якого є постать російської імператриці Катерини II.