Свобода пройшла маршем центральними вулицями Києва

Київська міська організація Всеукраїнського об'єднання "Свобода" пройшла центральними вулицями Києва маршем, присвяченим пам'яті Героїв Крут та річниці придушення січневого заколоту.

Як передає кореспондент УНІАН, марш розпочався на Майдані Незалежності, декілька сотень партійців у супроводі близько десятка автобусів міліції пройшли до Аскольдової могили.

По дорозі вони вигукували серед іншого «Слава Героям Крут» та «Слава Україні!».