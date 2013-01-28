«Свобода» закликає бойкотувати новий підручник з історії України

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН відозві партії до вчителів, учнів, їхніх батьків «Про заходи протистояння нищенню української гуманітарної складової освіти».

«Кожна самостійна і незалежна держава освітню та наукову галузь вважає за першорядну та стратегічну. Освіта та наука є не лише ідеологічною та культурною передумовою буття нації, але її економічною основою. З огляду на колоніяльну та холуйську ідеологію теперішньої влади, зокрема совєцько-рабський світогляд міністра освіти та науки Д.Табачніка, – ми отримали найбільшу загрозу для нашого суверенітету», - заявляють у партії.

«Зменшення прохідного балу з української мови під час вступу, скасування іспиту з української мови при завершенні бакалаврату, перехід на навчання іноземців з державної мови на мову ворожої держави – російську, ймовірне запровадження мови окупанта як предмету в середні школи, запровадження асиміляторського конкурсу вивчення російської мови «Лукоморьє» – все це свідчить про оголошену всередині країни війну з мовою титульної нації – українською», - йдеться у заяві «Свободи».

У партії вважають, що елементом руйнації самодостатнього національного світогляду та його входження у світовий контекст є перетворення шкільного курсу зарубіжної літератури у курс російської літератури, що сповна має переорієнтувати українських школярів на російські духовні цінності та моделі поведінки.

«Виняткову роль у цьому відведено переписуванню підручників з історії України, де брутально вилучено історичні факти протиборчого змагання нашої нації за право мати Незалежну державу. Зокрема, з підручника історії для 5 класу вилучено знаменні «помаранчеві» події 2004 року, факт союзництва СССР з нацистською Німеччиною, боротьбу УПА з нацистами та портрет Героя України Романа Шухевича, Голодомор як геноцид нації, організований Москвою, масштабну повоєнну русифікацію українських шкіл у 50-х роках, масові репресії українців у 30-80-ті роки, вбивчу большевицьку колективізацію та атеїстичну чуму ХХ століття, обов’язковість знань під час вступних випробовувань життєдіяльности Героїв України Степана Бандери і Романа Шухевича. Отже, знищення української гуманітарної складової освіти – продуманий і підтримуваний ззовні план не просто міністра-українофоба, але чинного уряду та Президента», - заявляє ВО «Свобода».

У зв'язку з цим партія закликає усіма прийнятними методами боронити нашу духовну незалежність, без якої вся інша незалежність примарна.

Зокрема, «Свобода» пропонує «бойкотувати і не приймати ймовірний вихід імперського підручника з історії України через принципове навчання лише за теперішніми підручниками; організовувати гуртки вивчення історії української державности та спецкурси «Лідери нації», «Українські перемоги», «Українська військова історія» тощо; … відмовлятися від вивчення у школі мови окупанта – російської як подальшого надійного засобу асиміляції українців; активно здійснювати національне виховання через знакові націєцентричні факти нашої історії у супротиві до відновлюваної совєцько-московської ідеології, а відтак залучати молодь до активної політичної боротьби і протистояння з теперішнім реваншистським режимом; повсякчас найрізноманітнішими формами та методами демонструвати свою українськість».