Антимонопольники поки не зацікавилися підвищенням тарифів від Київстар

Антимонопольний комітет України може зайнятися розслідуванням причин підвищення тарифів на мобільний зв'язок компанією «Київстар» лише за фактом підвищення цих тарифів. Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, повідомив глава Комітету Василь Цушко.

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«Наскільки я зрозумів з повідомлень ЗМІ, підвищення тарифів компанією «Київстар», що займає значний сегмент ринку мобільного зв'язку в Україні, можливе після 1 лютого. Якщо наміри стануть фактом, АМКУ запитає необхідну інформацію, проаналізує її і, якщо ми побачимо порушення конкурентного законодавства, наша реакція буде законною і справедливою», - сказав В.Цушко.

Він звернув увагу на те, що на даному етапі АМКУ не веде жодного розслідування щодо тарифної політики компанії «Київстар», а керівництво Комітету не зустрічалося і не обговорювало з керівництвом мобільного оператора цю тему.

Як повідомляв УНІАН, оператор мобільного зв'язку, компанія «Київстар» має намір підвищити ціни у 50 тарифних планах з 1 лютого: на 15-30% зросте абонплата в 16 тарифних планах для контрактних абонентів, з 5 лютого - у 29 тарифних планах для prepaid-абонентів. Підвищення торкнеться, зокрема, таких популярних тарифних пропозицій, як "25 мільйонів", "Єдина країна", "Djuice Безлім". У низці тарифних планів збільшиться плата за надання безкоштовних SMS-повідомлень з 10 до 15 грн (обсяг пакету, що надається, зросте з 100 до 150 повідомлень). Для абонентів тарифних планів без щоденної абонплати, таких як "Єдина ціна" і "З нами краще", на 15-25% підвищиться вартість внутрішньомережевих і міжмережевих дзвінків. Крім того, компанія вводить мінімальний обсяг коштів на рахунку, який має залишатися після користування будь-якою послугою, - 0,01 грн.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd входять два українських телекомунікаційних оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу до Інтернету – більш як 500 тис. Загальний дохід «Київстару» у 2011 становив майже 13,1 млрд грн.