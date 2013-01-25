Клієнти «Київстару» будуть платити більше за мобільний зв'язок

Один з найбільших операторів мобільного зв'язку на українському ринку - компанія "Київстар" - підвищує тарифи відразу в 50 своїх тарифних планах.

Як повідомляє видання "Коммерсант-Україна" компанія пішла на такий крок після досягнення в грудні домовленостей з Антимонопольним комітетом (АМКУ) про зниження цін.

У "Київстарі" запевняють, що вимоги АМКУ виконані, і підвищення торкнеться незначного числа абонентів. У МТС побоюються, що такий крок може спровокувати комітет на нові розслідування.

Підвищення тарифів відбудеться 1 лютого - на 15-30% зросте абонплата в 16 тарифних планах для контрактних абонентів, з 5 лютого - в 29 тарифних планах для prepaid-абонентів. Підвищення торкнеться, зокрема, таких популярних тарифних пропозицій, як "25 мільйонів", "Єдина країна", "Djuice Безлім". У ряді тарифних планів збільшиться плата за надання безкоштовних SMS-повідомлень з 10 до 15 грн (обсяг наданого пакета виросте з 100 до 150 повідомлень). Для абонентів тарифних планів без щоденної абонплати, таких як "Єдина ціна" та "З нами краще", на 15-25% підвищиться вартість внутрішньомережевих і міжмережевих дзвінків. Крім того, компанія вводить мінімальний обсяг коштів на рахунку, який повинен залишатися після користування будь-якою послугою - 0,01 грн.

Одна з основних причин підвищення тарифів "Київстару" - спроба стимулювати абонентів переходити на нові пакетні пропозиції, вважає заступник директора дослідницької компанії GfK Ukraine Гліб Вишлінський. Разом з підвищенням абонплати у старих тарифних планах компанія з 5 лютого в два рази знижує вартість переходу на нові.

У МТС офіційно не коментують зміну тарифів конкурента. Однак джерело Коммерсанта в керівництві компанії здивоване таким кроком. "Це здається вкрай непродуманим, оскільки відбулося всього через місяць після укладення компромісу з АМКУ. Це може викликати нові перевірки операторів", - заявив співрозмовник видання.

Перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін вчора запевнив, що йому невідомо про підвищення цін "Київстаром". "Наші домовленості вони виконали, - заявив чиновник. - Ми не зобов'язували компанію інформувати нас про зміну тарифів, але я в п'ятницю з ними це обговорю". В кінці грудня сторони домовилися про зниження окремих тарифів на 10-25%, за словами пана Кузьміна, економія абонентів мала скласти 1 млрд грн (4% від сукупної виручки "Київстару" і МТС за 2011 рік).