У Львові горів склад посуду

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, займання виникло на другому поверсі в орендованому приміщенні, де знаходився склад посуду. На місце події одразу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборцям вдалось оперативно загасити полум’я, не давши розповсюдитись вогню на сусідні будівлі.

Пожежа була ліквідована о 10:05.

Потерпілих і травмованих внаслідок займання немає. Причина і збитки від пожежі встановлюються.