У Львові горів склад посуду
22:33, 29 січня 2013Суспільство
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Сьогодні, о 09:43 до оперативно-диспетчерської служби Головного територіального управління МНС у Львівській області надійшло повідомлення про пожежу у м. Львові по вул. Промислова 50/52.
Потерпілих і травмованих внаслідок займання немає / Фото : stihi.ru
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, займання виникло на другому поверсі в орендованому приміщенні, де знаходився склад посуду. На місце події одразу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборцям вдалось оперативно загасити полум’я, не давши розповсюдитись вогню на сусідні будівлі.
Пожежа була ліквідована о 10:05.
Потерпілих і травмованих внаслідок займання немає. Причина і збитки від пожежі встановлюються.
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