Працівниця банку переводила безготівкові хабарі в готівку

00:33, 30 січня 2013
Суспільство
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В Черкасах працівники СБУ затримали співробітницю одного з комерційних банків, яка переводила у готівку отримані державним службовцем хабарі.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Черкаській області, слідчі встановили, що співробітниця банку допомагала посадовцю однієї з державних земельних установ області переводити в готівку хабарі, отримані у безготівковій формі від юридичних осіб за підготовку та погодження дозвільної документації. У такий спосіб зловмисник за сприяння своєї спільниці з банку отримав понад 200 тис. грн.

За матеріалами СБУ слідчим управлінням обласної міліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно співробітниці банку, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27 (співучасть у злочині) та ч.3 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року в Черкасах було затримано першого заступника начальника Головного управління Держземагенства в Черкаській області, якого звинувачують у вимаганні та отриманні 200 тис. грн хабарів.

Стосовно держслужбовця було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

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