Актор київського театру помер на сцені під час вистави

52-річний Олександр Бондаренко читав довгий, дуже драматичний емоційний монолог, тримаючи в руці згорток, що імітує немовля. Раптово він упустив реквізит з рук, а потім і сам упав прямо на сцені, повідомляє "Комсомольська правда в Україні".

Актор встиг сказати лише два слова: "Я падаю", і з його легень пролунав хрип. Глядачі не одразу зрозуміли, що акторові дійсно погано і нещасний випадок відбувався не за сценарієм.

Лише коли колеги по цеху вибігли на сцену і почали вимагати викликати "швидку", публіка заметушилася. Працівники театру відразу ж попросили всіх залишити приміщення. Актори, одягнені в театральні костюми, не стримуючи сліз, до останнього сподівалися, що Бондаренко отямиться.

- Це не вперше йому стало погано, - розповіла співробітниця театру. - Влітку минулого року у нього одного разу пішла кров з носа, але тоді все обійшлося...

На запитання про те, що стало причиною смерті актора, медики поки не дали конкретної відповіді.

- Він гіпертонік, 52 роки, кров'яні судини не готові до такого захворювання... Одна - дві хвилини - і все. Ми приїхали - він вже був мертвий, - повідомив співробітник бригади "швидкої".

Олександр Бондаренко - відомий театральний і кіноактор, заслужений артист України. Народився 11 вересня 1960 року. Крім невтомної роботи в театрі актор знявся в багатьох телевізійних серіалах і кінофільмах. Останні хвилини життя актор провів у рідному театрі, граючи у виставі "1001 пристрасть, або дрібниці життя" за мотивами оповідання Чехова, де йшлося про спокусу людських душ.