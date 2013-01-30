У Севастополі винуватця резонансної ДТП посадили на 6 років

Як передає кореспондент УНІАН, Нахімовський районний суд міста 29 січня визнав 31-річного чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі та права керувати транспортним засобом на 3 роки.

Засуджений, який керував у день ДТП автомобілем «Хонда», перевищив швидкість, внаслідок чого машина вилетіла на узбіччя. Пішохід - 25-річний чоловік витягнув дітей 8-ми і 9-років з-під коліс автомобіля, а через кілька годин внаслідок одержаних травм помер у лікарні.

Згідно з ухвалою суду, засуджений також повинен відшкодувати родичам потерпілих моральну шкоду в розмірі 800 тис. грн. Крім того, все його майно перебуває під арештом.

Він у суді свою провину визнав. Проте його батьки вирок вважають несправедливим і мають намір його опротестувати. Вони, зокрема, не згодні як з самим рішенням суду, так і з ходом слідства. Зокрема, батько засудженого не згодний з думкою про те, що слідство проведене в повному обсязі.

Діти, які постраждали в результаті ДТП, кілька місяців провели в травматологічному відділенні лікарні, перенесли декілька операцій. Для їх повного одужання, за словами батьків, потрібно багато часу.