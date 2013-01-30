У Києві хочуть запровадити муніципальну страхову медицину

Як повідомили у прес-службі КМДА, за словами голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова, «кінцева мета реформування галузі охорони здоров’я – це збільшення тривалості життя людей. Для цього потрібно докорінно змінити підхід, тобто всю систему. Наразі дуже важливим є питання впровадження страхової медицини. Саме тому ми ініціюємо розгляд питання про те, щоб ми як столиця мали власну муніципальну страхову компанію, яка б працювала на страхування мешканців столиці і практичним чином фінансово-економічну частину замкнула на кінцевий результат – якісне медичне обслуговування, а у підсумку – продовження життя людей».

Як сказав О.Попов, крім того, впродовж 2013 року у столиці мають бути завершені всі процеси, пов’язані з реформою первинної ланки охорони здоров’я та екстреної медичної допомоги. Також Департамент охорони здоров’я проводитиме ґрунтовну роботу щодо підвищення престижності професії лікаря та підвищення рівня оплати праці.

Голова КМДА зауважив, що минулого року у столиці вдалося значно поліпшити мотивацію лікарів первинної ланки у пілотних Дніпровському і Дарницькому районах. Там зарплати медиків залежать від якості допомоги, яку вони надають, та вже збільшені в середньому в 1,5-2 рази. Втім, на переконання О.Попова, навіть там рівень лікарських зарплат все ще потребує збільшення.

«Престижність лікарського фаху залежить від рівня оплати праці спеціалістів галузі. Саме втрата престижності цієї професії спричинила кадровий дефіцит. Київ зобов’язаний показати кращий результат в Україні і зламати цю тенденцію», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня головний лікар Київської міської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора під час розширеної наради КМДА, на якій обговорювався стан впровадження в столиці Закону “Про екстрену медичну допомогу”, висловив переконання, що зацікавити лікарів для роботи у службі швидкої допомоги перш за все можна зарплатою в розмірі не менше 8 тис. грн.