Киян з Троєщини заманюють на міську електричку єдиним квитком
18:05, 30 січня 2013Суспільство
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З 30 січня у Києві починається реалізація єдиних проїзних квитків «Міська електричка – трамвайні маршрути № 4, 5, спеціальні автобусні маршрути № 59, 60, 61 та тролейбусний маршрут № 28».
Вартість єдиного квитка - 2 грн замість 1,5 грн на кожен окремий вид транспорту
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, вартість такого квитка становитиме 2 грн замість 1,5 грн на кожен окремий вид транспорту.
З 31 січня буде введено платний проїзд у трамваях на маршрутах № 4, 5, тролейбусах, що курсують за маршрутом № 28, та прохід на станцію міської електрички «Троєщина-2».
Квитки пасажири можуть придбати у касах станцій лінії швидкісного трамвая на Троєщині, станції міської електрички «Троєщина-2» та в рухомому складі трамвая № 5, автобусних маршрутів № 59, 60, 61 і тролейбуса № 28.
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