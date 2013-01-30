Киян з Троєщини заманюють на міську електричку єдиним квитком

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, вартість такого квитка становитиме 2 грн замість 1,5 грн на кожен окремий вид транспорту.

З 31 січня буде введено платний проїзд у трамваях на маршрутах № 4, 5, тролейбусах, що курсують за маршрутом № 28, та прохід на станцію міської електрички «Троєщина-2».

Квитки пасажири можуть придбати у касах станцій лінії швидкісного трамвая на Троєщині, станції міської електрички «Троєщина-2» та в рухомому складі трамвая № 5, автобусних маршрутів № 59, 60, 61 і тролейбуса № 28.