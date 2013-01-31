ВВП США виявився набагато гіршим за прогнози

Як зазначає агентство Bloomberg, такий результат виявився набагато гіршим за очікування аналітиків, які припускали, що ВВП зросте на 1,1 відсотка. При цьому розбіжність оцінок була від 0,3 до 2,1 відсотка зростання: ніхто з 83 опитаних економістів не очікував скорочення ВВП.

Результат американської економіки виявився гіршим з другого кварталу 2009 року, коли вона ще перебувала в рецесії. У третьому кварталі 2012 року було зафіксовано зростання ВВП в 3,1 відсотка.

У звіті Бюро економічного аналізу підкреслюється, що дані за останній квартал 2012 року мають попередній характер. Більш точна оцінка буде 28 лютого.

Утім, вже зараз в бюро підрахували, що падіння ВВП пов'язано в першу чергу зі скороченням приватних інвестицій і урядових видатків (зокрема, на військові потреби), а також з негативною статистикою експорту. При цьому наголошується, що імпорт в США також скоротився.

На цю тему: У США скоротили прогноз зростання економіки

В цілому за рік ВВП США зріс на 2,2 відсотка. Таким чином, за цим показником найбільша економіка світу обігнала більшість розвинених країн, де за підсумками року було зафіксовано або падіння ВВП, або його зростання в межах відсотка, зауважує Лента.ру. У 2011 році економіка США зросла на 1,8 відсотка.