Більша частина Луцька сидить без води

Більша частина жителів Луцька залишилася без води через аварію на електромережах, що спричинило зупинку насосної станції.

Як повідомили УНІАН в відділі інформаційної роботи міської ради, без водопостачання загалом залишились мешканці центру міста, та найбільш густонаселених 40-го та 33-го мікрорайонів.

Як розповів УНІАН директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук, сьогодні зранку вийшли з ладу три лінії – одна ПАТ «Волиньобленерго» і дві КП «Луцькводоканалу». Причини аварії - наразі з’ясовуються, працюють аварійно-ремонтні бригади.

За словами директора, відновлення водопостачання відбуватиметься в тимчасовому режимі і поступово. Так в обідню пору воду почали подавати в житлові будинки.

І.Корчук запевнив, що "вже до кінця дня у всі будинки міста, які залишаються без води вона буде подана".