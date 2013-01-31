Більша частина Луцька сидить без води
Більша частина Луцька залишилася без води через аварію на електромережах.
Більша частина жителів Луцька залишилася без води через аварію на електромережах, що спричинило зупинку насосної станції.
Як повідомили УНІАН в відділі інформаційної роботи міської ради, без водопостачання загалом залишились мешканці центру міста, та найбільш густонаселених 40-го та 33-го мікрорайонів.
Як розповів УНІАН директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук, сьогодні зранку вийшли з ладу три лінії – одна ПАТ «Волиньобленерго» і дві КП «Луцькводоканалу». Причини аварії - наразі з’ясовуються, працюють аварійно-ремонтні бригади.
За словами директора, відновлення водопостачання відбуватиметься в тимчасовому режимі і поступово. Так в обідню пору воду почали подавати в житлові будинки.
І.Корчук запевнив, що "вже до кінця дня у всі будинки міста, які залишаються без води вона буде подана".