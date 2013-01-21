У луцькому готелі знайшли двох застрелених іноземців

Як повідомили сьогодні УНІАН в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, інформація про подію надійшла у чергову частину Луцького МВ УМВС України у Волинській області 18 січня. На місце виїхала слідчо-оперативна група, керівництво обласного управління та міськвідділу міліції.

Потерпілі – 68-річний чоловік та 16-річна дівчина – іноземці. В обох виявлені наскрізні вогнепальні поранення голови. На місці події також знайшли пістолет іноземного виробництва калібру 10,4 мм.

Як повідомляють джерела Волинської правди, за неофіційною версією кримінальна трагедія могла розвиватися подібним чином: чоловік убив із пістолета дівчину, а згодом застрелився сам.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі триває досудове розслідування.