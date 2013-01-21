У луцькому готелі знайшли двох застрелених іноземців

14:42, 21 січня 2013
Суспільство
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У Луцьку в готельному номері виявили тіла двох іноземців з вогнепальними пораненнями голови.

Мертвими знайшли чоловіка і 16-річну дівчину

Як повідомили сьогодні УНІАН в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, інформація про подію надійшла у чергову частину Луцького МВ УМВС України у Волинській області 18 січня. На місце виїхала слідчо-оперативна група, керівництво обласного управління та міськвідділу міліції.

Потерпілі – 68-річний чоловік та 16-річна дівчина – іноземці. В обох виявлені наскрізні вогнепальні поранення голови. На місці події також знайшли пістолет іноземного виробництва калібру 10,4 мм.

Як повідомляють джерела Волинської правдиза неофіційною версією кримінальна трагедія могла розвиватися подібним чином: чоловік убив із пістолета дівчину, а згодом застрелився сам.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі триває досудове розслідування.

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