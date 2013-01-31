Попов обіцяє реконструювати садибу Мурашка

Як інформує прес-служба Київської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр Попов.

«Лише нещодавно міська влада отримала право повернути садибу до комунальної власності. Цьому передував цілий етап судових розглядів, який завершився в інтересах територіальної громади. Тепер будівлі необхідно реконструювати. Наприкінці лютого розпочнеться консервація й одночасно розробка проектної документації. Адже для виконання реставраційних робіт потрібен проект, який збереже архітектуру й зробить ці об’єкти придатними для подальшого використання», – зазначив О.Попов.

Він також зауважив, що садибу можуть передати в користування, наприклад, художникам. У будь-якому разі питання щодо подальшого використання пам’яток влада обіцяє вирішувати спільно з киянами.

Як зазначають в КМДА, за позовами прокуратури Києва історичні пам’ятки комплексу Садиби Мурашка були повернені столичній громаді в травні 2012 року. Технічний стан будівель садиби значно погіршився за час перебування об’єктів у приватній власності. Для збереження пам’яток не вживалося жодних заходів, що фактично довело їх до аварійного стану.

Будинки кінця ХІХ ст., у яких жив та працював відомий художник Олександр Мурашко, внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також є пам’ятками історії, архітектури та містобудування місцевого значення.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня народний депутат України, голова підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Олександр Бригинець заявив, що отримав відповідь від Головного управління охорони культурної спадщини КМДА на свій запит щодо стану вказаної пам'ятки, в якій зазначалось, що відповідно до складеного Акта візуального обстеження пам’яток історії і архітектури – будинків за адресами: вул. Мала Житомирська, 12а, 12б, 14, 14а, 14б у Шевченківському районі Києва, в зазначених будинках виявлені прогресуючі наскрізні вертикальні і косі тріщини в зовнішніх і внутрішніх стінах та перегородках; перекоси дверних та віконних отворів; прогини, перекоси, обвали перекриттів. Приміщення будинку завалені сміттям, панує безлад та антисанітарія. А в одному з будинків обвалилася частина даху.