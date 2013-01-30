Київ повернув собі землю під напівзруйнованою садибою Мурашків

За втручання прокуратури Києва державна виконавча служба Шевченківського райуправління юстиції виконала рішення господарського суду та 28 січня склала акт з Київрадою про вилучення та передачу у комунальну власність 0,38 га землі, на якій розташовані житлові будинки родини художника О.Мурашка.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Як вже повідомлялося, Господарський суд задовольнив позов прокуратури Києва та визнав недійсними договори оренди та купівлі-продажу земельної ділянки на території історичної пам’ятки садиби Мурашків, укладені Київрадою з ТОВ «Пантеон-Інвест» та ТОВ «Вестіга».

Державною виконавчою службою рішення суду виконано. Акт про вилучення та передачу землі у власність територіальної громади від 28 січня 2013 року підписано представниками Київради та Державного агентства земельних ресурсів України.

Крім цього, на виконання рішення суду Головним управлінням земельних ресурсів до автоматизованої системи ПК «Кадастр» внесено записи про визнання недійсними договорів оренди та купівлі-продажу земельної ділянки, укладені Київрадою з ТОВ «Пантеон-Інвест» та ТОВ «Вестіга».

У прокуратурі зазначили, що у минулому році за позовом прокуратури Києва повернуто у комунальну власність чотири житлові будинки садиби Мурашків, які у 2008 році були незаконно передані в приватну власність ТОВ «Пантеон-Інвест» та ТОВ «Вестіга».

Акт приймання-передачі житлових будинків садиби Мурашків був підписаний представниками Київради та ТОВ «Вестіга» 21 травня 2012 року.

Будинки кінця ХІХ ст., в яких жив та працював відомий художник О.Мурашко, внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та значаться як пам’ятки історії, архітектури та містобудування місцевого значення і включені до енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України».