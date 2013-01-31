Азаров доручив губернаторам оптимізувати витрати, де тільки можна

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне доручення прем’єр дав на засіданні Кабінету міністрів 30 січня.

М.Азаров наголосив, що режим ощадливості витрат на державне управління продовжується і у 2013 році, адміністративні витрати потрібно оптимізувати, де тільки можна.

Він доручив губернаторам розробити та затвердити комплекс заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів.

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За його словами, всі виплати коштів мають чітко контролюватися, проводитися планово, відповідно до законодавства України. Необхідно передбачити першочергове спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень тощо на соціальні виплати й оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

Керівники мають забезпечити неухильне дотримання норм Бюджетного кодексу щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів.

Окрім цього, губернаторам доручено упорядкувати структуру та штатну чисельність працівників бюджетних установ у межах затверджених асигнувань на оплату праці. Конкретні пропозиції щодо оптимізації мережі бюджетних установ мають бути подані до робочих груп при відповідних галузевих міністерствах.

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Суворий контроль передбачено при витрачанні коштів місцевих бюджетів за незахищеними статтями витрат. Окрему увагу глава уряду звернув на фінансову обгрунтованість договорів на енергоносії для бюджетних установ.

Водночас Держфінінспекції доручено проводити відповідні перевірки місцевих бюджетів, якщо в них не передбачено в повному обсязі видатки на оплату праці та розрахунки за енергоносії, та інформувати про результати перевірок Кабінет міністрів.