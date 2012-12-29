Кабмін виділив місцевим бюджетам майже 3,5 млрд на зарплатні борги

Міністерство фінансів України повністю розподілило бюджетні дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в обсязі 3,345 млрд грн, що пішли на виплату заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної казначейської служби.

Як сказано в повідомленні, кошти виділялися у кілька етапів. 6 грудня 2012 року на рахунки місцевих бюджетів надійшло 1,630 млрд грн. Ще 659,5 млн грн регіони одержали 21 грудня. Два дні тому, 27 грудня, місцеві бюджети поповнилися ще на 710,5 млн грн. Вчора, 28 грудня, в регіони було направлено ще 345 млн грн.

Згідно даних Держказначества, найбільший обсяг дотацій одержали Київ – 978, 8 млн грн, Чернігівська область – 328,4 млн грн, Івано-франківська область – 231 млн грн, Донецька область - 226,8 млн грн, і Дніпропетровська область – 211 млн грн. Найменший обсяг одержала Волинська область – 2,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість по зарплаті в Україні на 1 грудня 2012 року зросла в порівнянні з показником на 1 листопада 2012 року на 5,9% (53,6 млн. грн) - до 950,5 млн грн. При цьому заборгованість по виплаті зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, складала понад 1,3 млрд грн.

29 грудня міністр соціальної політики Наталя Королевська заявила, що заборгованість по зарплатах бюджетників повинна бути ліквідована до 30 грудня, а 2014 рік має стати останнім, коли існуватиме заборгованість по заробітній платі.