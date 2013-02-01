Черкаська міськрада просить Кабмін погасити борг за тролейбус

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, відповідне відкрите звернення було прийняте 31 січня на черговій сесії.

За даними КП "Черкасиелектротранс", за перевезення пільгових категорій у міських тролейбусах із держбюджету недофінансовано більше 1 млн 795 тис. грн. За словами в.о. директора КП "Черкасиелектротранс" Петра Кучера, у результаті недоплати на підприємстві виникла заборгованість із виплати заробітної плати працівникам більше 1,5 млн грн. Тому підприємство просить віднайти можливість і збільшити обсяг субвенції на покриття збитків від перевезень пільговиків із держбюджету.