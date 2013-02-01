Прокуратура відсудила гранітний кар'єр

05:20, 01 лютого 2013
Суспільство
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Житомирська прокуратура забрала кар'єр, яким п'ять років ніхто не користувався, повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, прокуратура Житомирської області взяла представницькі дії щодо ефективного використання надр та відсудила у підприємства право користування родовищем граніту у Новоград-Волинському районі.

Встановлено, що ТОВ «Кам'яний берег» ще в 2007 році отримало дозвіл на користування надрами для видобування граніту у Гульському родовищі Новоград-Волинського району.

Однак, всупереч вимогам чинного законодавства, підприємство ТОВ «Кам'яний берег» до цього часу не розпочало користуватися надрами. Це призвело до ненадходження очікуваних податків до бюджету, а також не були створені робочі місця.

Прокуратура Житомирської області подала позов до господарського суду про припинення права ТОВ «Кам'яний берег» на користування надрами. Суд повністю задовольнив цей позов.

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