Стокгольмський арбітраж відмовився коментувати мирову між Україною і Vanco

Стокгольмський арбітражний суд відмовився коментувати мирову угоду між Україною і компанією Vanco, про яку раніше на поточному тижні повідомив міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков, посилаючись на конфіденційність інформації.

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Про це йдеться у повідомленні Стокгольмського арбітражного суду, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.