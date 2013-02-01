Стокгольмський арбітраж відмовився коментувати мирову між Україною і Vanco
11:20, 01 лютого 2013Суспільство
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Стокгольмський арбітражний суд відмовився коментувати мирову угоду між Україною і Vanco.
Стокгольмський суд вирішив промовчати
Стокгольмський арбітражний суд відмовився коментувати мирову угоду між Україною і компанією Vanco, про яку раніше на поточному тижні повідомив міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков, посилаючись на конфіденційність інформації.
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Про це йдеться у повідомленні Стокгольмського арбітражного суду, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
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