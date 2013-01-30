«ДТЕК» купує Vanco Ukraine

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті держоргану Сербії.

Згідно з повідомленням, угоду про придбання «ДТЕК» контрольного пакета акцій Vanco Ukraine підписано 27 листопада 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький висловив упевненість, що до кінця року Україні вдасться вирішити з компанією Vanсo питання щодо угоди про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься на шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 р. Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 р. Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди про розподіл продукції з компанією Vanco.

17 липня 2008 р. компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту стосовно УРП.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й розпочали переговори з метою мирного врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.

У липні 2011 року уряд оприлюднив розпорядження від 11 квітня 2011 р. про схвалення Кабінетом міністрів Мирової угоди між державою Україна і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладання і виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено забезпечити після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм рішення на узгоджених умовах внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією Vanсo International Ltd згідно з Мировою угодою.