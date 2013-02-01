У Києві навесні почнеться будівництво Храмового комплексу святого Володимира

Про це УНІАН повідомив головний архітектор проекту Андрій Миргородський. За його словами, скоро розпочнеться будівництво об'єкту.

«Зараз вирішується питання землевідведення у Київраді. До весни повинні закінчитися всі процедури, пов'язані з легалізацією документів. Першим етапом реалізації проекту стане інженерна підготовка, після чого одночасно розпочнеться зведення усіх складових комплексу. Ми постараємося вести будівництво так, щоб швидше забезпечити місця для купання», - розповів А.Миргородський.





За його словами, в структурі комплексу передбачено дві великі роздягальні – чоловіча і жіноча, в яких одноразово можуть перебувати близько 100 чоловік. Виходи з роздягалень вестимуть до річки Дніпро.

«Сходами люди зможуть спуститися до загальної купелі. Широкі ступені сходів йтимуть у воду. Таким чином, одночасно зможе зробити обмивання велика кількість людей. У центрі прибережної смуги буде розміщена окрема купіль, де проводитимуться заходи за участю Президента і гостей держави, православних патріархів. Але, в цілому це буде загальна зона, де всі один одного бачать і занурюються спільно», - розповів А.Миргородський.

Після обмивання охочі зможуть ознайомитися з діарамою, що відтворює події Хрещення на берегах Дніпра. На території комплексу передбачені також храм, дзвіниця, тематична бібліотека, трапезна, художні іконописні майстерні.

«Київські схили – святиня православ'я, вимагають тонкої роботи – головне не нашкодити. Комплекс зверху виглядатиме як хрест, що лежить біля води. До комплексу буде зручний під'їзд для транспорту. Дуже красивий вид на комплекс буде з боку Дніпра, з боку мостів Лівобережжя. Він спускається з пагорбів прямо до води, його буде добре видно. Його композиція відмінно вписується в структуру київських правобережних храмів", - зазначив архітектор.

Кажучи про терміни реалізації проекту, А.Миргородський сказав, що у разі підтримки держави проект буде реалізований за 1,5-2 роки.

Разом з тим він зазначає, що проблем з фінансуванням не буде, «фінансування буде не державне, а за рахунок приватної допомоги».

«Проект несе у собі об'єднувальну місію для православних країн, повернення до витоків, до спільної культури, до спільного для всіх православних слов'ян Києва, звідки пішла Земля Руська», - додав головний архітектор проекту.

Як повідомляв УНІАН, ідея проекту належить Міжнародній громадській організації «День Хрещення Русі». Автори проекту сподіваються, що проект буде підтриманий керівниками України, Росії і Білорусі.

МГО «День Хрещення Русі» запрошує взяти участь у будівництві Храмового комплексу на честь князя Володимира всіх бажаючих.

Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» з 2007 року проводить щорічні урочистості з нагоди цього свята - у Москві, Києві і Мінську.

У 2007 організація одержала благословення предстоятеля УПЦ Блаженнішого митрополита Володимира на спорудження першої частини майбутнього водохресного комплексу – храму на честь рівноапостольного князя Володимира. У 2010 році на місці майбутнього комплексу митрополит Володимир освятив першу споруду храмового комплексу - дерев'яний храм.

31 жовтня 2012 року Патріарх Московський і всієї Русі Кирил благословив збирання ініціатив і створення міжнародного комітету з підготовки до святкування Дня Хрещення Русі в Україні, Росії і Білорусі.