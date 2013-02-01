Economist назвав «справедливу ціну» долара в Україні

15:40, 01 лютого 2013
Суспільство
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Справедлива ціна долара в Україні становить 4,35 грн, - вважає Economist.

Долар гривня

Національна грошова одиниця України, гривня, недооцінена до американського долара, її справедлива ціна становить 4,35 грн проти нинішніх більше 8 грн.

Про це свідчить оприлюднене сьогодні дослідження британського економічного журналу Economist, який оцінює адекватність вартості валют на базі порівняльної купівельної спроможності в різних країнах і вартості бутерброда "БігМак" у мережі "Макдональдс".

Згідно з прийнятим у дослідженні курсом гривні до долара, "БігМак" в Україні коштує 2,33 долара (19 грн) порівняно з його максимальною вартістю понад 9 дол. у Венесуелі й близько 1,7 дол. в Індії, де він коштує найдешевше.

У США цей бутерброд на початку цього року коштував 4,4 дол., у Китаї – 2,6 дол., в Росії – 2,4 дол.

У сусідній з Україною Польщі "БігМак" коштує 2,9 дол., тоді як у країнах зони єдиної європейської валюти – 4,9 дол., у Великій Британії – 4,25 дол.

Індекс ""БігМака" свідчить, що валюти близько половини з понад 60 досліджуваних країн недооцінені до долара, а завищений курс – у 11 держав, лідером серед яких є Венесуела. Її національний болівар, згідно з індексом, переоцінено майже на 110%.

Найбільш недооціненою валютою є індійська рупія, яка має коштувати на 60% більше.

Українська гривня недооцінена приблизно на 47% на фоні заниженої на 45% вартості російського рубля і на 30% – польського злотого.

Адекватний курс до долара, згідно з "Індексом БігМака", мають лише 3 країни – Коста-Ріка, Чилі й Нова Зеландія.

Як повідомляв УНІАН, українські та міжнародні економісти прогнозують цього року зниження курсу гривні. За їхніми прогнозами, до кінця року вона може подешевшати до долара на 10-30%.

Американський долар у гривні коштував найменше на початку запровадження національної грошової одиниці України (1993 рік) - 1,8 грн/дол. Пізніше, в 1998 і 2008 роках, відбулася девальвація національної валюти, внаслідок чого курс долара до гривні зріс до 8 грн/дол., а на фоні панічних настроїв населення на початку останньої фінансової кризи чотири роки тому вартість готівкового долара доходила навіть до 10 грн.

Довідка УНІАН. Журнал Economist створив "Індекс БігМака" в 1986 році, щоб відстежувати адекватність вартості національних валют на базі теорії паритету купівельної спроможності (PPP), згідно з якою зрештою всі товари в усьому світі повинні коштувати однаково.

Ряд економістів вважають неадекватною таку оцінку курсів, оскільки ціна бутерброда не відображає низку важливих чинників, які не враховуються при визначенні цього індексу.

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